Murilo Rosa é dispensado da Globo após 22 anos e anuncia novo trabalho

Netflix - Sobre o novo contrato com o serviço de streaming, Murilo afirmou: "Vamos partir para uma nova experiência. Meu primeiro projeto será apresentar o The Bridge, esse reality que foi um sucesso na Inglaterra e na Espanha, algo diferente de tudo que você já viu e agora, inédito no Brasil, uma produção nacional Max Originals. Tanta coisa a dizer, mas tanto a fazer agora. Vários projetos já sendo pensados e formatados para esta nova fase".

O ator participou em 1995 de Malhação, mas em seguida chegou a atuar no SBT e na Manchete. Ele voltou à Globo com contrato assinado em “Chiquinha Gonzaga”, em 1999, se destacando em várias produções durante a sua passagem pela emissora.

"Até por uma pandemia passamos, gravando e entregando com competência. Então, eu sinto gratidão por essa empresa espetacular. Obrigado Globo, nosso contrato fixo se encerrou no dia 31 de julho, mas o meu respeito será eterno", continuou.

Chegou ao fim o contrato de Murilo Rosa com a TV Globo após 22 anos. Nesta quarta-feira (4), o ator usou as redes sociais para agradecer pelo tempo na Globo e contar aos fãs o novo passo, trabalhando para a Netflix.

