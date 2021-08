Rosamaria faz sucesso na internet e confunde fãs ao dar 'cortada' em jornalista: ‘ex-mozão me trocou'

Linda e boladona, do jeito q eu gosto. Deixa eu me concentrar no jogo Rosamaria kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/vIlBJV5V7z

Nesta quarta, ele voltou ao Twitter com a brincadeira: “Deixei a @rosamariavolei livre pra ela brilhar nas olimpiadas sem pressao de relacionamento. Sou ou nao patriota? Ta voando mozao!!!! N”, escreveu. O jornalista explicou que os dois são apenas amigos e se revoltou com o Uol, que noticiou que os dois eram ex-namorados.

A mensagem deixou os internautas com as ‘anteninhas’ ligadas para o possível ex-casal, mas tudo não passou de uma brincadeira. Os dois são amigos e Rica nunca escondeu o ‘crush’ que tem na atleta.

