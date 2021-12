Murilo Huff volta aos palcos após morte de Marília

Murilo e Marília estavam juntos e, após algumas idas e vindas, separaram-se definitivamente em setembro deste ano, pouco antes do acidente que tirou a vida da cantora. Ele atualmente divide a guarda de Leo com a mãe de Marília, Ruth Dias.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Murilo Huff, 26 anos, abriu nesta sexta-feira (3) suas redes sociais com uma bela reflexão acerca dos caminhos da vida. Ele é pai do pequeno Leo, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que morreu no dia 5 de novembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.