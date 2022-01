Murilo Huff abre mão da tutela de bens do filho com Marília Mendonça

O advogado explicou ao G1 que o valor de R$ 500 milhões, que estava sendo divulgado na mídia como valor do patrimônio de Marília, não corresponde com a realidade já que ela possuía apenas parte da carreira.

O advogado da família informou ainda que a decisão em relação ao tutor foi “em comum acordo com o pai do menor”, segundo o G1.

O cantor Murilo Huff abriu mão da tutela de bens do filho Léo, fruto do seu relacionamento com Marília Mendonça. A tutela será da avó, Ruth, mãe da cantora até o menino atingir maioridade.

