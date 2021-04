Murilo Benício e autora de ‘Amor de Mãe’ reatam romance

Eles haviam terminado o relacionamento em julho do ano passado. O ator está no ar na novela escrita por Manuela para o horário nobre da TV Globo. Antes disso, ele foi casado com Débora Falabella, a quem conheceu em Avenida Brasil.

Murilo Benício e Manuela Dias, autora da novela “Amor de Mãe”, estão juntos novamente, informou o colunista Leo Dias, do Metrópoles, nesta quinta-feira, 1ª. Os dois não assumiram a volta do romance e seguem discretos.

