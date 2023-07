Mulher faz gesto obsceno e é expulsa do palco por Léo Santana em show no Pará

Léo Santana expulsou uma mulher do palco durante o desafio da música ‘Posturado e Calmo’ no Festival de Verão de Barbacena, no Pará. Acontece que a ‘fã’ ultrapassou os limites e fez gestos simulando sexo oral com o microfone.

FAMOSOS: Durante desafio do “Posturado e Calmo”, mulher faz gestos obscenos com Léo Santana e cantor se irrita: “Aí já é falta de respeito, sou casado”. pic.twitter.com/bZJeJPFq0d

