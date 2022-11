Mulher de Zé Neto fala sobre rumor de internação do sertanejo por Covid-19

Natália afirmou, ainda, que não está tendo contato com Zé Neto porque ela não contraiu a doença. Ela testou negativo para covid-19 e permanecesse saindo de casa e tendo contato com os filhos normalmente.

"Ele já está em casa, está com a saturação boa, pressão boa. Está quietinho, tem que fazer muito repouso e tomar muita água. Ele está bem, está em casa. Realmente foi no hospital, mas não foi internado, foi só para cuidar e fazer o tratamento certo", disse.

Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, falou hoje (14) sobre os rumores de que o sertanejo teria tido uma piora no quadro de covid-19 e sido internado em um hospital por conta da doença.

