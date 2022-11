Mulher de Vidal, do Flamengo, mostra corpo turbinado em fotos de biquíni

A colombiana Sonia Isaza elevou a temperatura das praias cariocas com um ensaio fotográfico mostrando o corpo escultural. A musa fitness é mulher do jogador chileno Vidal, do Flamengo.

Atualmente, o casal mora em uma cobertura na Praia da Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio. Foi lá que a beldade posou com o corpo musculoso a bordo de um biquininho, compartilhando os cliques com seus mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram.