Motorista que atropelou maquiador Rico Tavares dá detalhes de acidente

Somente ontem (24), Rico foi encontrado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres. Ele sofreu hemorragia no cérebro e fratura na cervical, e está entubado na UTI.

A vítima ainda tentou desviar do carro, mas o motorista o atingiu em cheio, do lado esquerdo do corpo.

O homem prestou socorro à vítima e registrou Boletim de Ocorrência. À polícia, o motorista contou que um homem, com identidade desconhecida até então, apresentava sinais de embriaguez e pulou a mureta divisória das pistas, o surpreendendo na frente do seu carro, na RJ-104.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.