Morte do filho de Roberto Carlos completa 3 meses e viúva faz desabafo

Duda faleceu vítima de um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal), em setembro deste ano, no Hospital Albert Einstein.

"Hoje faz três meses do pior dia da minha vida! Dudu, sinto tanto sua falta. Meu amor. Dor insuportável", escreveu em uma post no Instagram.

