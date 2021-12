Saiba como Roberto Carlos perdeu a perna aos 6 anos

Somente aos 14 anos, depois de inúmeras tentativas, o menino conseguiu uma prótese feita por um médico alemão. "Ele contou que saiu correndo, tropeçando, foi correndo pela praia. No dia seguinte, ele foi a um baile e dançou a noite inteira", relembrou o jornalista Nelson Motta que contará a história do "Rei" em uma minissérie que ainda está sendo escrita.

O trem passou pela perna direita do cantor. Uma multidão se aproximou para ajudar o menino. Com a demora da ambulância, um homem chamado Renato fez um torniquete com seu paletó de linho e levou Roberto para o hospital em seu carro.

Contudo, a história foi relatada pelo biógrafo Paulo Cesar de Araújo para o livro "Roberto Carlos Outra Vez". O acidente ocorreu no dia 29 de junho de 1947 em Cachoeiro de Itapemirim, interior do Espírito Santo.

