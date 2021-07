Morte de Naya Rivera completa 1 ano e atriz é homenageada por familiares e fãs

Nesta quinta-feira (8) a morte da atriz Naya Rivera, famosa por viver Santana na série ‘Glee’, completa um ano.

A família e fãs estão prestando homenagem a atriz, que morreu afogada aos 33 anos durante um passeio de barco com o filho no lago Piru, na Califórnia. Josey tinha 4 anos quando viu a mãe desaparecer no lago.

“Sinto a energia dela todos os dias me dizendo: 'Mãe, seja feliz. Não chore. Estou bem!' (...) Eu gostaria que o legado de minha filha Naya fosse aquele que ensinasse as pessoas a amar, a se importar. Se algo não está certo, tente consertar ou falar. E apenas viver a vida”, disse a mãe de Naya em entrevista ao programa “Good Morning America” na manhã de hoje.

A irmã de Naya, Nickayla, que passou a morar com o ex-marido da atriz para ajudar na criação do sobrinho, também comentou: “Estamos vivendo e nos amando ao máximo, sem nos arrepender de nada. Eu sei que se nós pudéssemos voltar no tempo, nós nos abraçaríamos um pouco mais forte”.