Morte de Guilherme de Pádua completa um ano e viúva faz homenagem

"Continuo aqui, meu amor, e não vou desistir jamais porque sei que você nunca iria querer me ver desistindo da vida. Saiba que continuo aqui ainda acreditando que existam pessoas boas no mundo! Te amo pra sempre. Até breve, meu eterno", completou.

"Amor, hoje faz um ano que você se foi. Tive tantas lutas, tantas decepções e traições, mais foi a saudade que quase me matou. Eu, ingênua, achando que já tinha aprendido de tudo um pouco, com sua experiência de vida, mas vi que tenho muito que aprender e principalmente fucar mais esperta com as maldades da vida", escreveu Juliana.

