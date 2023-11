Ex de Cauã, Mariana Goldfarb desabafa sobre relação abusiva: 'te impede de ser quem você é'

"Desde comparações, críticas absurdas, não valorizar o trabalho... você não pode existir, não importa o quanto você se esforce. Sem contar as inúmeras traições e triangulações. Quantas mulheres ficam num relacionamento sabendo que o parceiro trai, mas não conseguem sair. Já não têm saúde mental, mas passa pano porque a ideia de não viver com a pessoa é tão absurda. E não é por amor, mas por dependência", continuou.

A modelo e apresentadora está solteira desde abril, quando chegou ao fim o seu casamento com Cauã Reymond, com quem ficou por 7 anos. No desabafo, Mariana falou que viveu um relacionamento abusivo e dá detalhes sobre como é uma relação assim, mas não cita nomes.

