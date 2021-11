Morre Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, aos 77, no Rio de Janeiro

No fim de 2019, o músico fraturou um osso do braço direito e passou por uma cirurgia de quatro horas. Apesar da operação ter sido bem-sucedida, pessoas próximas contam que o pianista entrou em depressão. A pianista argentina Martha Argerich, chegou a vir ao Rio de Janeiro passar um tempo com o amigo. Ela chamou Arthur Moreira Lima para assumir seu lugar na banca do Concurso Chopin, uma das mais importantes competições musicais do mundo, para que ela pudesse estar perto de Freire.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, morreu na madrugada desta segunda (1º), em sua casa, no Rio de Janeiro.

