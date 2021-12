Morre Monarco, presidente de honra da Portela, aos 88 anos

"O presidente Luis Carlos Magalhães, o vice-presidente Fábio Pavão, a Velha Guarda Show da Portela, a Galeria da Velha Guarda e toda a diretoria da Majestade do Samba lamentam o falecimento e se solidarizam com os familiares, amigos e fãs", postou o perfil da Portela.

De acordo com os perfis oficiais da escola de samba nas redes sociais, Monarco estava num hospital no Rio de Janeiro desde novembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu no Rio de Janeiro neste sábado (11), aos 88 anos, Hildemar Diniz, o Monarco, presidente de honra da Portela, por complicações após uma cirurgia no intestino.

