Inês Brasil anuncia que vai ser avó de um menino

Monique homenageou a mãe no Instagram recentemente: "Mãe e amiga igual eu nunca vi. Obrigada meu Deus por ter me colocado dentro de um ventre cheio de amor. Te amo Mãe. Gratidão, meu Senhor Jesus".

"Alô, alô, graças a Deus está chegando mais um netinho do poder de Deus da minha linda filha Monique Karp. Te amo muito minha filha, e seja bem-vindo o meu lindo netinho, e parabéns para o lindo papai que é o seu marido que eu amo tanto, meu genro. E parabéns para minha linda neta Ysabella, que vai um lindo irmãozinho. E viva e seja bem-vindo a todas as crianças a bordo e viva a todas as crianças esperança e graças a Deus estamos juntos, irmão, Fé em Deus em primeiro lugar", escreveu Inês, de 52 anos.

