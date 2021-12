Zezé Di Camargo diz que sai para fazer sexo com Graciele no carro 3 vezes por semana e ainda ama Zilu

Juntos há 16 anos, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda buscam manter a chama da paixão acesa fazendo programas mais comuns em casais que estão no início do relacionamento. O cantor de 59 anos revelou, em conversa com o F5, da Folha, que tem o costume de sair com a mulher para ‘namorar’ na rua.

“O amor tem que caminhar com a atração. A chama tem que continuar sendo acesa, aquela coisa do namoro. A gente sai para namorar duas ou três vezes por semana. É dentro do carro, a gente para na rua, faz no carro. O perigo de alguém passar... A gente abaixa a cabeça. Vale a pena, tem que viver isso a vida toda. Emoções estão aí para serem vividas.”, disse ele.

Sobre a ex-mulher, Zilu Godoi, com quem terminou o casamento em 2012, Zezé afirma que ainda ama a ex, mas não como mulher. “São fases da vida, amei muito minha ex-mulher, e hoje sei que o amor não deixa de existir, muda de formas. Continuo amando minha ex-mulher, é a mãe dos meus filhos, jamais vai deixar de existir, mas como mulher amo a Graci.”.

Vale lembrar que na última semana, quando sua série na Netflix foi divulgada, Zezé minimizou a importância da ex na sua carreira: "A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha. Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado", disparou.