'Perdemos hoje um grande baluarte', diz Paulinho da Viola sobre Monarco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte do sambista Monarco, líder da Velha Guarda da Portela, um dos maiores cantores da história do samba e figura altamente respeitada no meio musical, repercutiu entre artistas, políticos e clubes de futebol.

"Monarco foi uma voz e uma consciência que ajudou a escrever a história da Portela e do samba por mais de 60 anos. Um grande artista e uma grande figura, com o coração do tamanho de um talento de valor imensurável. Perdemos hoje um grande baluarte", disse Paulinho da Viola, que produziu o primeiro disco da Velha Guarda da Portela, em 1970.

"Monarco foi um grande exemplo de artista, deixou um importante legado. O que conforta é que ele cumpriu muito bem sua missão na Terra", disse Martinho da Vila.

"Monarco sempre foi um mestre nato, de personalidade generosa que gostava de compartilhar seu saber e suas histórias. Sua memória prodigiosa guardava os melhores sambas e era nossa enciclopédia", postou Marisa Monte.

"Testemunha viva da história do samba, a ele a gente recorria quando queria saber sobre os assuntos dos bambas. Um homem generoso e gentil. Um grande brasileiro. Obrigada, mestre, você viverá eternamente", afirmou a cantora.

"Perdemos o Monarco, o nosso mestre. A Portela está triste, o mundo do samba está triste. Só tenho a falar que ele fez uma missão bacana, não fez feio, cumpriu a missão dele, e Deus o recebe", disse o cantor Zeca Pagodinho.

A cantora Teresa Cristina também usou as redes sociais para lamentar a morte e dizer que aprendeu muito com Monarco. "O post que eu não queria fazer, a notícia que eu não queria dar. O samba se despede de seu mestre, a voz da Portela. Quantas histórias, Monarco, quantos sambas aprendi com você. Minhas orações agora vão para seus familiares, para sua Olinda. Que Deus conforte seus corações. Que tristeza!"

Já Dudu Nobre agradeceu o que o sambista lhe ensinou. "Muito obrigado por tudo, grande mestre. Tantos ensinamentos, tantas histórias, muito respeito, reverência e amizade! Valeu, Monarco, sempre será lembrado por nós!"

"Hoje o mundo do samba perdeu o querido Monarco, grande ícone da história do carnaval e um dos maiores contribuintes para a nossa cultura. Estamos muito consternados e estendemos esse sentimento aos amigos e familiares. Força, Portela Conte com toda família Independente", postou o perfil da Mocidade Independente.

"É com pesar que o America Football Club lamenta o falecimento de um dos maiores nomes do samba nacional e grande americano Monarco. Nos 88 anos de vida, Monarco sempre levou o seu amor pelo samba e pelo America para onde fosse", postou o perfil oficial do clube carioca.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que "o samba perde uma de suas maiores expressões". "Lamento profundamente o falecimento de Mestre Monarco e expresso meus mais profundos sentimentos à família portelense e ao mundo do samba, ao qual ele dedicou seus 88 anos de vida."

O deputado Marcelo Freixo, do PSB, afirmou que "perdemos hoje a memória viva do samba, um dos nomes mais importantes e simbólicos da cultura popular. Minha solidariedade à família, aos amigos e à Portela. Salve, seu Monarco, e obrigado por todos os ensinamentos em forma de samba!".

O perfil do Flamengo nas redes sociais também lamentou a morte de Monarco. "Dia de luto para o mundo do samba e para a música brasileira. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do Mestre Monarco da Portela. Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos, fãs e de toda família portelense neste momento tão triste."

A morte do sambista também repercutiu para além das fronteiras do Rio de Janeiro e do Samba. "Fiel, hoje é um dia triste para quem é brasileiro e do samba. Morreu Monarco, um dos maiores baluartes da cultura do Brasil. O Corinthians pede a todos uma última salva de palmas a esse gigante do samba. Vai na cadência, mestre", postou o perfil oficial do clube paulista.