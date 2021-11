Morre Marília Mendonça em acidente de avião no interior de Minas Gerais

RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO, SP, BELO HORIZONTE, MG, E PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

No momento do acidente, por volta das 16h, a assessoria de imprensa de Mendonça havia informado que a cantora tinha sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou sua morte.

Os bombeiros confirmaram ainda a morte do produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do co-piloto da aeronave, Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana, nesta ordem.

A aeronave caiu próximo a uma cachoeira ao tentar realizar um pouso forçado, de acordo com a Polícia Militar. Segundo o capitão do órgão no estado, Jefferson Luiz Ribeiro, as informações iniciais são que o piloto da aeronave teve problemas ao aterrissar no aeroporto, que fica a cerca de dois quilômetros do local do acidente.

Equipes de resgate trabalharam por cerca de quatro horas até a retirada do quinto corpo dos destroços, o que ocorreu por volta das 19h30, conforme comunicado emitido pelos bombeiros.

Depois da queda, a aeronave parou em trecho de cachoeira e corria o risco de descer ainda mais pelo curso d'água. O trabalho foi ainda mais dificultado pela dificuldade de locomoção imposta pelas pedras e pela correnteza da água. Foi necessário, assim, estabilizar a aeronave com cordas para realizar a retirada das vítimas, que foram levados para o posto médico legal de Caratinga.

Consta nos sistemas da Anac, a Agência Nacional de Aviação Civil, que a aeronave tinha autorização para realizar o serviço de táxi aéreo.

As causas do acidente serão apuradas pelo Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, um órgão ligado à FAB, a Força Aérea Brasileira. Os agentes fotografaram e retiraram parte dos destroços da aeronave, além de ouvir testemunhas e coletar documentos.

Por volta das 15h de hoje, Mendonça havia publicado no Instagram um vídeo comemorando os shows que faria em Minas Gerais durante o fim de semana. A publicação, em tom cômico, mostra a cantora embarcando e se alimentando dentro da aeronave.

Marília Mendonça ficou conhecida como a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas, ao lado de Naiara Azevedo, Simone e Simaria e Maiara e Maraísa.

Nos últimos anos, ela se tornou uma das cantoras mais ouvidas do país, dona de hits como "Infiel", "Todo Muno Vai Sofrer", "Ciumeira", "Bebi Liguei", "Supera" e "Graveto", entre outros.

A cantora começou a carreira há cerca de dez anos, ainda adolescente, como compositora, sendo gravada por gigantes do sertanejo como Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.

Seu primeiro DVD saiu em 2015, revelando ao Brasil o hit "Infiel", que foi uma das músicas mais ouvidas de 2016. Dali em diante, sua popularidade só cresceu e, no ano seguinte, aos 22 anos, Mendonça se tornou a artista mais ouvida do país.

Mendonça cantava a traição e o sofrimento por amor do ponto de vista feminino. "Não ia adiantar passar por um sofrimento, ser traída ou trair, e cantar sobre o príncipe encantado", ela disse à Folha em 2017.

"Infiel" foi inspirada por uma tia de Mendonça que havia sido traída pelo marido. Ao contrário do que era comum entre as mulheres do sertanejo, a cantora buscava cantar o que chamava de "realidade" dos relacionamentos —ou seja, não aqueles que deram certo, mas os que deram errado.

Uma das ideias de Mendonça era levar sua música a todo o país. Entre 2018 e 2019, ela gravou shows em gratuitos em praças públicas de todas as capitais do Brasil, reunindo centenas de milhares de pessoas. As gravações resultaram em seu quarto álbum ao vivo, "Todos os Cantos", puxado pelo hit "Ciumeira", faixa que tem uma das frases mais marcantes de suas músicas —"a verdade é que amante não quer ser amante".

Em outra música do álbum, "Bebaça", ela dividiu os microfones com a dupla Maiara e Maraísa, cantando sobre amigas que beberam demais numa noitada. As bebedeiras são temas recorrentes no sertanejo, mas historicamente nas músicas eram reservadas a eu-líricos masculinos.

"Supera", assim como "Bebaça", traz um diálogo entre amigas, e Mendonça se posiciona como uma conselheira. "Para você isso é amor, mas para ele isso não passa de um plano B/ ele está fazendo de tapete o seu coração/ promete pra mim que desta vez você vai falar ‘não’/ de mulher pra mulher, supera."

Com Maiara e Maraísa, Mendonça comandou o projeto Patroas, um marco do feminejo, reunindo algumas das cantoras mais relevantes da vertente. O trio lançou um álbum em 2020 e recentemente havia acabado de anunciar uma turnê nacional para o pós-pandemia e um novo disco, chamado "Patroas 35%".

No ano pandêmico de 2020, Marília Mendonça teve a live mais assistida do planeta, superando o grupo coreano BTS e o tenor italiano Andrea Bocelli, além de sertanejos como Jorge e Mateus. Os números não surpreendem, já que Mendonça estava acostumada a colecionar centenas de milhões de visualizações em suas músicas e estar com frequência nas listas de mais tocadas do país.

Ao longo dos anos, Mendonça foi compondo menos e se dedicando mais ao canto, que ela também dominava com maestria. Sua voz é a mais marcante da música sertaneja nos últimos anos, além de uma das mais reconhecidas de toda a música brasileira contemporânea.

Em 2018, ela escreveu e gravou "Cuidando de Longe", faixa em que divide os vocais com Gal Costa, fã declarada da cantora. Além de duplas sertanejas como Simone e Simaria, Zé Neto e Cristiano e Jorge e Mateus, ela também gravou com diversos artistas de outros gêneros, como Ivete Sangalo, Tierry, Leo Santana, Xamã e Péricles, entre outros.

Entre 2019 e 2020, Marília Mendonça foi casada com o também cantor e compositor Murilo Huff, com quem teve seu único filho, Leo, que em dezembro deste ano completa dois anos de idade.