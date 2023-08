Morre Cristiane Daciolo, esposa do ex-deputado Cabo Daciolo

No Twitter, o jornalista Glenn Greenwald prestou uma homenagem a Cristiane e relembrou quando o ex-deputado havia dado apoio durante a internação do marido, o deputado David Miranda, que morreu em maio deste ano.

Morreu nesta quarta-feira (30), no Rio de Janeiro, a jornalista Cristiane Daciolo, aos 52 anos. Ela era esposa do ex-deputado federal e ex-presidenciável, Cabo Daciolo, que concorreu ao cargo de presidente da República em 2018. A morte de Cristiane foi comunicada através de uma publicação nas redes sociais do esposo, que inicia dizendo que ela será sua "eterna namorada". A causa da morte ainda não foi informada pela família da jornalista.

