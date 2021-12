Morre Anne Rice, escritora de 'Entrevista com o Vampiro', aos 80 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora Anne Rice, 80, morreu na noite deste sábado (11) por complicações de um AVC. A notícia foi dada por Christopher Rice, filho de Anne, nas redes sociais da autora. Segundo ele, o enterro será no mausoléu da família Rice, localizado no Metairie Cemetery, em Nova Orleans.

Anne Rice é conhecida por obras como "Entrevista com o Vampiro", romance que já foi adaptado para filme em 1994, com Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas no elenco. Neste ano, a AMC Networks anunciou a produção de uma nova série inspirada na obra, com previsão para estrear a primeira temporada em 2022.

"No próximo ano, uma celebração de sua vida acontecerá em Nova Orleans. Este evento será aberto ao público e contará com a participação de seus amigos, leitores e fãs que lhe trouxeram alegria e inspiração ao longo de sua vida", disse Christopher no anúncio.