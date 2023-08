Mirella dá bronca em MC Loma por fumar cigarro eletrônico

Na última quinta-feira (24), Mirella Santos - uma das gêmeas lacração, que está grávida de uma menina - surpreendeu os seguidores quando deu uma bronca em MC Loma , melhor amiga dela, depois de descobrir que ela estava usando cigarro eletrônico.



Antes de confrontar Loma, a influenciadora encontrou o cigarro escondido no calçado da amiga. “Escondeu, porque ela sabe que se eu ver ela com isso aqui, minha gente, eu jogo no lixo. Fumando bateria de novo? Não, eu vou conversar com ela daqui a pouco”, contou.

Em seguida, ela foi ao encontro da MC e, ao mostrar o que tinha encontrado, indagou: “Isso daqui é de quem que estava na sua sandália?”. Loma respondeu: “Acho que botaram confundido”. “Brinca com isso aqui! Eu vou ficar calada, gente! Ela me conhece. Se usar isso daqui, sabe pra onde vai, não é?”, rebateu Mirella .



“Pode ser de quem for, gente. Venham buscar aqui, no lixão da mãe Lucinda, que está no lixo, vou estourar todinho. Isso daqui faz tão mal, mais tão mal, se vocês soubessem. Jogo mesmo aqui no lixo”, disse a influenciadora, que brincou com a novela “Avenida Brasil”, em que a personagem Lucinda (Vera Holtz) tinha um lixão.