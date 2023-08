Affair de Baco Exu do Blues se revolta com Patrícia Ramos: 'Vagabunda'

A influenciadora Maria Eduarda se revoltou nesta sexta-feira (25) após vir a público um encontro romântico entre o rapper Baco Exu do Blues com a apresentadora Patrícia Ramos. Maria Eduarda, que se diz ficante do músico, xingou a apresentadora e criticou o cantor por ter deixado o caso chegar até o conhecimento dela.

Através dos Stories do Instagram, "Madu" republicou entrevista recente de Patrícia Ramos, onde a apresentadora negava o romance com o rapper. O caso foi exposto pelo perfil segueacami.

"Nós somos duas pessoas que se entendem muito bem, a gente se respeita muito, a gente respeita muito o espaço um do outro e nós somos pessoas muito livres, tipo assim, a gente não se prende muito a essas paradas", inicia Maria Eduarda, dando exemplo de outro rapaz que ela também vive um caso.

"O Diogo [Baco Exu do Blues], é o que eu falo pra ele, mano quer fazer? Faz, mas faz direito! (...) Eu estou surtando aqui, para vocês parece que não, mas pra ele parece que sim. Quer fazer as coisas, faz, mas não me deixa saber".

Maria Eduarda afirma que tem ciência de que o rapper fica com outras mulheres, mas não gostou de saber sobre o romance com Patrícia Ramos. Ela também republicou uma entrevista recente, onde a apresentadora nega o caso amoroso.

"Porr*, precisa? Ela precisa fazer isso? Ela precisa dessa cena? Não gostei, achei sonsa, achei feia, não gostei, não interessa quem é, não sei nem quem é essa vagabunda, já vi, mas eu não sei quem é. Me estressei, sim, estou bem estressada e vim compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque eu não faço terapia, então eu falo tudo para vocês aqui abertamente. E é isso. Quer fazer, faz direito, se você não fazer direito, vai escutar", apontou a influenciadora.