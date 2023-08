Cúpula do Exército sabia do 8/1, STF decide que Congresso deve redistribuir deputados e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cúpula do Exército sabia da gravidade da crise em formação antes do 8/1, STF decide que Congresso deve redistribuir deputados, governo reduz fila do INSS em 223 mil e outras notícias para começar este sábado (26).

GOVERNO LULA

Cúpula do Exército sabia da gravidade da crise na véspera do 8/1. Mensagens da inteligência levaram a prontidão inócua; Força não comenta.

Desvios serão repudiados, diz comandante do Exército diante de Moraes.

POLÍTICA

Bolsonaro visita festa do Peão, recebe afago de Tarcísio e ignora investigações. Ex-presidente acompanhou inaugurações com Tarcísio de Freitas e disse estar 'ao lado do povo'.

STF

'Zanin de direita' reforça pressão por vaga de Rosa, mas aliados duvidam de efeito em Lula. Avaliação é que reação nas redes sociais se restringe à bolha e que presidente não se sensibilizará.

CÂMARA

STF forma maioria para Câmara adequar bancadas estaduais ao novo Censo. Legislativo deve editar lei até fim de junho de 2025; caso contrário, TSE determinará mudança, que vale na eleição de 2026.

CONGRESSO NACIONAL

Esposa de ministro do TCU pede demissão sob suspeita de ser fantasma na Câmara. Deputado Gabriel Mota, de Roraima, diz que Thallys de Jesus trabalhava regularmente em seu gabinete.

PETROBRAS

Preço da gasolina sobe mais R$ 0,23 por litro e já é o maior desde julho de 2022. Diesel fica R$ 0,55 por litro mais caro, segundo levantamento semanal da ANP.

INSS

Governo muda metodologia e some com 223 mil da fila de espera do INSS. Órgão diz que boletim tradicional 'vai se adequar' a novo modelo que aponta para número mais baixo.

MERCADO

Itaú banca prejuízo e deixa Argentina após 44 anos em meio a crises em série. Instituição tem impacto negativo de R$ 1,2 bi; país vizinho vive inflação alta, peso em queda, corrida eleitoral e saques.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump diz em ficha criminal ter 10 kg a menos do que em 2018 e vira piada. Cor de cabelo que consta no documento, 'strawberry blonde', um loiro puxado para o ruivo, também é alvo de ironias.

ESPORTE

Flamengo atinge seu maior índice de torcedores, aponta Datafolha. Clube conta com torcida de 21% dos brasileiros, número que não tinha sido atingido na série histórica do instituto.

MERCADO

Americanas demite mais de 9.000 em sete meses de recuperação judicial. Empresa diz que desligamentos, que equivalem a 21% do total de funcionários, são fruto de 'reestruturação de algumas frentes de negócio'.

BERNIE MARSDEN (1951 - 2023)

Morre Bernie Marsden, guitarrista original do Whitesnake, aos 72 anos. Membro da banda de hits como 'Here I Go Again', músico foi um dos expoentes do rock e do blues no Reino Unido.