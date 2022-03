Miley Cyrus diz que dedicará show no Lollapalooza a Taylor Hawkins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Miley Cyrus declarou que dedicará seu show no Lollapalooza 2022 ao baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, morto na sexta-feira (25).

Ele tinha 50 anos e foi encontrado morto em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. A causa da morte, porém, não foi divulgada.

Cyrus publicou no Instagram uma foto do músico sorrindo ao tocar bateria. "É assim que eu sempre irei lembrar dele", dizia a mensagem. Ela comentou também que sua memória favorita de Hawkins é a de dançar enquanto ele tocava a canção Brass in Pocket, do Pretenders. " [Estou] ouvindo repetidamente e imaginando nós dois rindo".

No Lollapalooza 2022, a artista se apresentará neste sábado (26) no Palco Budweiser. O mesmo palco seria ocupado pelo Foo Fighters no domingo (27), mas a banda cancelou a turnê que faria na América do Sul após a morte de Hawkins.