Mendigo rebate Deolane Bezerra e ‘doutora’ solta o verbo: ‘escroto'

Hoje, Givaldo publicou um vídeo no Instagram rebatendo Deolane. Ele se defende pelo vazamento do trecho censurado da entrevista e alfineta a influenciar. “Talvez você esteja indignada por o mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por um tragédia’, mas aí pensei: ‘talvez tenhamos algo em comum, florzinha”.

“Não comparem a minha trajetória e todo ocorrido com uma situação deplorável como essa! Até porque os erros não foram meus! A ‘fama’ foi consequência do reconhecimento da mulher que sou, até porque nunca precisei desmerecer o Kevin para estar na fama, ao contrário, lutei até quando me coube para que ele não fosse tratado como um qualquer”, disse.

