Mel Maia aparece em foto na cama com rapper do Rio

O rapaz, que se chama DEGE postou a foto nos Stories do seu Instagram mas logo em seguida apagou. Ele tem 81 mil seguidores no Instagram, entre eles o rapper L7nnon e MC Poze.

Solteira desde o fim do namoro com MC Daniel, Mel Maia apareceu em uma foto na cama ao lado de um rapper do Rio de Janeiro, neste sábado (21).

