Thiago Nigro banca festa milionária para filha de Maíra Cardi com presença de Arthur Aguiar

Thiago Nigro, o Primo Rico, teria bancado completamente a festa de aniversário de 5 anos para a enteada, Sofia Cardi, que custou quase 1 milhão, neste sábado (21).

Segundo o perfil de fofocas no Instagram Sub Celebrities, a celebração foi inteiramente paga pelo padrasto da menina que é fruto do relacionamento de Maíra com Arthur Aguiar.

Thiago Nigro mostra através dos seus stories o aniversário de Sophi, filha de Maira Cardi. pic.twitter.com/NHB0qAg3Vd — Atual Sociedade (@atualsociedade) October 21, 2023

Falando no ator, ele marcou presença no festejo da filha e posou ao lado da criança. Ainda segundo o Sub Celebrities, Arthur foi apenas como convidado e não desembolsou nada para o evento. Atualmente ele espera o seu segundo filho, agora com a ex-namorada Jheny Santucci.

A festa teve temática de Princesas da Disney e Sophia ficou completamente encantada com a festa que contou com uma decoração mega luxuosa.