MC Zaac abre o jogo após acusação de affair com Luísa Sonza

MC Zaac rebateu as acusações de que teria tido um caso com Luísa Sonza, que namora Vitão, dias antes do prêmio 'MTV Miaw'. O boato começou a circular após uma publicação do jornalista Erlan Bastos.

Em seu Instagram, o cantor lamentou a inverdade: "Acabei de chegar do estúdio e vim aqui para falar com vocês sobre essa notícia que está rolando e eu nem sabia. Fui pegar meu celular quando vi essa notícia sem pé nem cabeça", começou.

"A única coisa que tenho com a Luísa é a música 'Toma', que pra mim ela é um artista incrível, já falei isso pra ela e pra todo mundo milhares de vezes. Ela é muito talentosa de verdade", disse.

E continuou: "É uma mentira, uma irresponsabilidade. Até porque eu sou casado, tenho uma filha maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma vida abençoada", completou.

O cantor também lembrou que como a internet está ficando mais tóxica: "Acho que ele deveria ter mais noção, porque não é uma brincadeira. Acho que está entrando num grau muito sério esse lance da internet, as pessoas estão achando que podem falar o que querem, na hora que querem e vai ficar tudo de boa. Mas tem uma vida por trás de um celular, por trás disso tudo tem vidas rolando", desabafou.