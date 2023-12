MC Ryan SP, do hit 'Tubarão Te Amo', tenta se jogar de avião durante crise

Mc Ryan SP, conhecido pelo hit “Tubarão Te Amo”, tentou se jogar de um avião ao ter uma crise de pânico durante um voo. O funkeiro fez o relato da situação em sua conta no Instagram, após voltar de viagem.

“Semana de shows foi um pouco corrida, dois estados diferentes. Confesso para vocês, achei que ontem ia ter um treco. Atacou a crise de pânico dentro do jato. Eu queria pular do jato, o piloto me segurando. Foi coisa de maluco!”, disse.

Ele agradeceu as mensagens de seguidores e disse que agora está bem, além de ter falado sobre a impressão que a situação passa para quem não entende.



“Às vezes, a pessoa não tem, olha você e diz: ‘É doido’. Não sabe o que se passa. O bagulho (sic) é doido”.

Ryan contou que já estava há um tempo sem as crises, mas voltou a tê-las após gravar um clipe com Zé Felipe. . “Vejo que muitas pessoas têm [ansiedade]. Engraçado que se você tem e encontra outra pessoa que tem, a sua volta. Eu estava há dois meses sem ter crises de ansiedade, o encontrei no meu clipe, ele falou da ansiedade dele do meu lado e eu saí do clipe já tendo crise”, disse.

“Quando entrei no carro, tive crise. Desde então, venho tendo ataques. A mão formiga, tenho a impressão que vou morrer. É uma situação bem séria. Quando comento sobre isso, vejo que muita gente tem também, e a melhor coisa é procurar um psicólogo, alguém que entenda”, completou.