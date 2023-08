MC Marcinho tem disfunção múltipla de órgãos, informa hospital após boato de morte

O Hospital Copa D’Or, na zona Sul do Rio de Janeiro, onde está internado o MC Marcinho, emitiu uma nota atualizando o quadro de saúde do dono do hit ‘Glamurosa’ após boatos de sua morte tomarem as redes sociais nesta sexta-feira (25).

Agora, o cantor tem um quadro de disfunção múltipla de órgãos.

“O paciente continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24h. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos”, afirmou a equipe médica.

O funkeiro está fazendo uso de coração artificial e foi retirado da fila de transplante de coração após ter sido acometido na última semana por uma infecção generalizada.