BBB24 terá outra novidade além de voto único e quer acabar com plantas no reality

"Outra novidade da temporada divide o jogo em duas fases, com diferentes objetivos para a votação. Na primeira etapa do programa, os usuários votarão em quem desejam que permaneça na casa. O eliminado será o menos votado. Já na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador; e o eliminado será o mais votado, como no modelo atual. Quando se encerra a primeira etapa e começa a segunda? O Big Boss é quem decidirá."

"Na próxima edição do reality mais assistido pelos brasileiros, o jogo terá um sistema misto de votação. O público terá direito a votar de duas formas diferentes, ambas pelo Gshow. A primeira é o Voto da Torcidae funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser", informou a Globo em nota.

Apesar dessas novidades, a votação ilimitada por pessoa ainda irá ocorrer no BBB24, só que será apenas uma parte. Essa e o voto único por CPF terão 50% de peso no resultado final.

O Big Brother Brasil terá, além do voto único por CPF, uma outra mudança importante na votação: o público escolherá quem quer salvar, e não mais quem quer eliminar do reality show.

