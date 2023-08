Danni Suzuki relata encontro com maquiador na UTI após desaparecimento

Ainda não se sabe como aconteceu o acidente, mas o maquiador tinha um compromisso profissional com Letícia Spiller na terça-feira, 22, antes do atropelamento.

"Na hora que entrei na UTI e dei a mão para ele e falei, 'Cadinho, estou aqui'. Escorreu uma lágrima do olho dele. Não sei se é reação natural, mas acredito que ele está me ouvindo. Tenho certeza absoluta que está me ouvindo. Agora é a hora de pedir a Deus", disse.

Danni Suzuki relatou no Instagram nesta sexta-feira (25) como foi a sua visita ao amigo, o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, que tinha sido dado como desaparecido por dois dias antes de ser localizado na UTI de um hospital de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

