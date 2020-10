MC Loma e Gêmeas lavam carro de fio-dental no clipe de ‘Bate Com Vontade'

MC Loma completou 18 anos nesta quinta-feira (29) e não fez cerimônia ao comemorar a data sensualizando muito no clipe de “Bate Com Vontade”, com as Gêmeas Lacração.

De visual novo, a dona do hit ‘Envolvimento’ aparece rebolando ‘horrores’ ao lado das gêmeas, com direito a muito bumbum de fio-dental no decorrer do clipe.

“Hoje estou completando 18 anos e o clipe vem para marcar o início da minha maioridade! Queremos ingressar com músicas e clipes mais ousados, abusando mais de nossas batidas de brega funk. ‘Bate com Vontade’ irá marcar nossa nova fase”, disse Loma à coluna de Leo Dias no Metrópoles. Assista acima.