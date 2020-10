Luísa Sonza lança clipe com atriz de Elite, Danna Paola; assista

Danna Paola, Luísa Sonza e Aitana e lançaram nesta quinta-feira (29), o clipe de “Friend de Semana”. A brasileira recentemente foi ao México, levantando rumores da parceria com a cantora e atriz mexicana. No clipe, Sonza aparece em alguns momentos brincando com uma bola e usando trajes de futebol.

A canção é, na maior parte, em espanhol, mas Sonza canta alguns trechos em português. Confira: