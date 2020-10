MC Lan diz que fez namorada gozar 45 vezes durante 3 horas; Ela confirma

MC Lan deixou os internautas incrédulos ao revelar que fez sua namorada, Nathalia Galeazzin, gozar 45 vezes em uma única relação. A revelação foi feita durante entrevista ao canal Mansão Maromba.



"Eu provavelmente tenho o recorde mundial de fazer uma mulher gozar porque eu já fiz uma mulher gozar 45 vezes seguidas", contou ele. O assunto gerou burburinhos e teve quem não acreditou no funkeiro.

Mas a namorada dele confirmou a veracidade da história, sem entrar em detalhes: "Foi no dia do sexo. A gente estava brigado e no meio da briga, começou a fazer (sexo). Durou umas três horas só, e foram 45 vezes seguidas de orgasmos", contou.

MC Lan é conhecido pelos hits 'Rabetão' e 'O Xanaina'.

Veja repercussão sobre o assunto

Queria ter a auto estima do MC Lan que realmente acredita que fez uma mulher gozar 45 vezes — Unatrouxa (@Anajulina3) October 19, 2020

mc lan e namorada disseram q ela já gozou 45 vezes numa relação e eu aqui pensando QUEM É QUE CONTA quantas vezes gozou cara que esquisito imagina “po amor hj foi só 19 em... fraquinho” — alexia (@andradelelexia) October 20, 2020