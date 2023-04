MC Guimê fez desabafo em carta aberta: ‘vontade de sumir’

A carta vem no mesmo dia em que a TV Globo resolveu desconvidar Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga da final do reality show. Guimê e Sapato foram eliminados por importunação sexual, enquanto Gaga desistiu por conta própria do programa. Internautas vinham criticando a decisão da emissora em chamar os dois eliminados pela importunação.

O cantor foi cancelado após a importunação sexual contra Dania Mendez no BBB23, e o seu casamento com Lexa segue indefinido.

