MC Carol admite traição e que trocou noivo por 'policial 20 vezes mais gostoso'

Carol estava com Samuel desde o fim de 2021, após conhecê-lo durante uma turnê por Paris e Portugal. Ela chegou a fazer uma música para homenageá-lo. Fãs ficaram sem entender nada quando a funkeira de Niterói apareceu com outro homem nas redes sociais.

"Vou explicar tudo o que está acontecendo, pessoal! Fechei minha agenda por 20 dias e fui para Lisboa em outubro passar meu aniversário com o meu noivo. Quando cheguei lá, o gostoso chegou com duas horas de atraso no aeroporto. Depois, ficou dando uma de pai, mandando eu limpar, cozinhar junto com ele, na hora que ele queria. Aí é isso… Eu fazendo das tripas coração para ficar perto da pessoa, e a pessoa querendo pisar na minha cabeça.", começou.

MC Carol soltou o verbo nas redes sociais ao atualizar os seguidores sobre a sua vida amorosa, admitindo ter traído e largado o noivo, o africano Samuel da Silva, com um policial também africano, após ser destratada pelo (agora) ex durante uma viagem à Lisboa, em Portugal. Confira:

