Maurício Mattar narra constrangimento por foto de bunda de Petra Mattar: ‘minha filha com a raba’

Petra Mattar mostrou aos seguidores um áudio que o seu pai, Maurício Mattar, mandou ao passar por um leve constrangimento ao abrir o Instagram na frente de estranhos e se deparar com a foto da bunda da filha, de 28 anos.

Maurício Mattar revela constrangimento após filha postar "foto da raba" pic.twitter.com/BMlmxIsa2y — bnewsvideos (@bnewsvideos) July 8, 2022



“Petra, eu estou aqui, viajando… eu estou no Mato Grosso. Eu estava numa loja lá, que me presentearam, aí eu estou abrindo o Instagram para mostrar para ele, aparece você na primeira página com essa bunda aí, e ele…”, começou o ator. “Eu falei, pois é, é isso, filhas crescem… fui abrir aqui para te mostrar o negócio, aparece o que logo de cara? Minha filha com a raba aqui. Todo mundo começou a rir, perguntar se era minha filha. Eu disse, pois é”, completou. “Sua filha vai crescer também, fica calmo. Ela vai crescer também, me aguarde. Um dia eu vou chegar nessa mesma loja sua e vou falar; ‘ aí, tua filha cresceu?’. Não tem como guardar na caixinha”, brincou ele.



A filha do ator está também na plataforma de conteúdo erótico pago OnlyFans, e disse que o pai foi tranquilo ao saber da novidade. “Ele não interfere. Meu pai sabe exatamente quem eu sou, ele não se importa com isso. Ele só me disse que não precisava ser algo muito escancarado e eu concordei”, disse ela. “O que importa para mim é que minha família e meus amigos sabem quem é a Petra e conhecem meu coração. A Petra não é só um corpo, ninguém é. Eu sou muito segura de mim, da minha personalidade e do meu conteúdo. O que as pessoas que nem me conhecem direito pensam de mim é problema delas. Quando você liga o botão ‘foda-se’, fica muito mais fácil de viver”, completou.