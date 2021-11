Marília Mendonça morre em acidente de avião, e fãs lamentam na web

Também morreram o produtor da cantora, Henrique Ribeiro, e seu tio, Abicieli Silveira Dias Filho, além do piloto e do copiloto da aeronave, que não tiveram seus nomes revelados.

A assessoria de imprensa de Mendonça havia informado, no momento do acidente, que ela havia sido resgatada com vida. Por volta das 18h, no entanto, confirmou a morte.

Marília Mendonça foi uma das vítimas fatais de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga. A cantora tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de 12 quilômetros do local do acidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.