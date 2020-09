Marília Mendonça deixa 'escapar' marquinha de biquíni em clique ousado

Esbanjando amor próprio, a cantora Marília Mendonça publicou uma selfie exibindo um 'carão' e deixando 'escapar' a marquinha de biquíni em um clique ousado. "Hoje eu levantei, olhei pro espelho e pensei 'uau', escreveu ela na legenda da publicação.

O clique ousado foi bastante elogiado pelos fãs da sertaneja. "Mulher solteira e com amor próprio não quer guerra com ninguém", comentou uma seguidora. "Não basta ser a Rainha do Sertanejo e ter a melhor voz do Brasil. Agora quer concorrer a Miss..", elogiou outra.

Ataques

Recentemente a cantora recebeu uma enxurrada de críticas após a publicação de uma selfie. Os internautas apontaram que ela teria mudado demais a aparência nos últimos tempos.