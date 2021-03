Marido de Paulo Gustavo se pronuncia após ator com covid ser intubado

O ator Paulo Gustavo está internado com covid-19 e precisou ser intubado neste domingo (21). O humorista, de 42 anos, faz parte do grupo de risco por ter asma.

O marido do ator, Thales Bretas, se pronunciou sobre a intubação nas redes sociais. “Hoje o amor a minha vida Paulo Gustavo tomou mais um passo na cura da infecção pelo COVID-19. Foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava. Estou calmo, confiante e tenho certeza que será um passo importante pra melhora completa do nosso guerreiro!!!”, disse.

O dermatologista ainda pediu para que as pessoas tomem cuidado para não serem infectadas. “Peço por favor que tomem muito cuidado, redobrem as medidas de segurança, porque essa infecção é uma loteria e mais pessoas não merecem sofrer. Peço que continuem as correntes de oração e energia, que com certeza estamos recebendo! Tenho muita fé e sei que já já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente.

Não consigo responder a todos os amigos que, tenho certeza, só tem mensagens de carinho, afeto e torcida! Mas agradeço aqui a todos e peço que continuem orando, que q cura tá chegando!! E orem por todos com Covid, que essa doença não é nem nunca foi uma gripezinha”, finalizou.