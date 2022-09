Marido de Ivete Sangalo conta sobre a primeira vez do casal: ‘no sofá’

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, contou como foi a primeira vez de sexo do casal. O nutricionista relembrou também o inicio do relacionamento com a cantora.

Os dois se conheceram quando Ivete convidou Daniel para ser seu nutricionista pessoal. "Eu estava no prédio que ela mora até hoje e encontrei com ela. Ela perguntou se eu podia fazer uma dieta para ela, mas eu era estudante ainda na época. Ela acabou pegando meu contato e um tempo depois ela me ligou, depois de um show, me pedindo ajuda. Eu liguei para hotel que ela estava e falei com a cozinha para verificar as opções do cardápio, e, em seguida, contei para ela. Eu comecei trabalhando com ela””, contou em entrevista ao podcast ‘Penetrapod’.

A partir daí, Daniel passou a trabalhar com Ivete. O convivo entre os dois foi tão intenso que o nutricionista acabou se apaixonando. Mas ele relembra que achou que não iria ser levado a sério pela cantora por conta da diferença de idade.

"A gente começou a ficar amigo, eu já estava amarradão nela e achando que 'essa mulher é famosa, ela poderia ter qualquer pessoa do lado dela, o melhor profissional' e ela está me tratando com tanto respeito, confiando no meu trabalho, super gente boa e brincalhona. Não tem como não se apaixonar, uma gata, uma mulher gostosa da porra”.

"Pô, 23 anos, 13 anos de diferença. Sou moleque, novo, estudante de nutrição, com carro velho”. Por ser o ambiente de trabalho, ele também ficou com receio de ‘chegar na cantora’.

Por conta da relação profissional, nenhum dos dois tomava a iniciativa. Até que Ivete o convidou para assistir um filme na casa dela.

"Abracei ela. Aquele rala e rola, beijei ela, caindo por cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso”.

Antes do namoro se tornar público, Daniel conta que Ivete conversou com ele e o alertou sobre a mídia e toda a exposição. Após três meses desde a primeira noite, a cantora e ele conversaram novamente sobre o relacionamento.

"Eu perguntei para ela o que estava acontecendo entre a gente e ela disse: 'Você vai ser o pai dos meus filhos. Você está disposto a ter um filho?'. E eu falei que não precisava nem pensar, que ela era a mulher da minha vida também”.

O casal é pai de Marcelo, 12 anos, e das gêmeas Helena e Marina, 4.