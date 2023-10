Mariana Rios assume namoro com filho de candidato a presidente em 2022

Juca também falou sobre o romance. "O mundo com você", definiu ele, com diversas imagens ao lado de Mariana.

"Às vezes, um simples olhar traz certezas que o momento presente não pode explicar. O tempo passa, as pessoas mudam, a vida segue seu curso! E quando menos se espera, os olhares se reencontram com uma intensidade que transcende. Em risos, em trocas, em todos os sentimentos que apenas uma conexão profunda compreende", escreveu a atriz.

O casal compartilhou a notícia com seus seguidores através de fotos românticas tiradas em Paris, na França, em seus perfis do Instagram. Mariana Rios também dedicou palavras apaixonadas em sua publicação.

A atriz Mariana Rios, 38, anunciou em suas redes sociais que está namorando com João Luis Diniz D'Ávila, 27, conhecido carinhosamente como Juca. O jovem cozinheiro possui laços familiares notórios: ele é neto do empresário Abílio Diniz e filho de Luiz Felipe D'Ávila, de 60 anos, que concorreu à presidência nas eleições de 2022 pelo partido Novo.

