Marcus Majella expõe ex-namorado: ‘até a faculdade da maricona eu pagava’

Marcus Majella detonou o ex-namorado, o publicitário Guilherme Castro. O comediante expôs que o jovem de 27 anos vive acompanhando sua vida nas redes sociais, mas não se importa com o cachorro do casal, além de nunca ter pago uma conta quando ainda estavam juntos.

“A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que está há 4 meses sem vê-lo”, escreveu ele indignado. “Não quer saber nem se o Thanos está bem, como qualquer outro pai de pet faria (mesmo separado). Tem que ser um espirito ruim mesmo para cagar para um cachorro assim (e olha que a ideia de ter cachorro foi dele)”, acrescentou Majella.

O interprete de Ferdinando do seriado ‘Vai que cola’ revelou que o publicitário nunca gastou com ração e nenhuma outra ajuda financeira na casa onde moravam, que pertence a Majella. O ator afirmou que também era responsável por pagar a faculdade do ex.

"Mas também nunca pagou uma ração enquanto morávamos juntos. Nunca pagou uma conta de veterinário... Assim como também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras da casa, nada. Até a faculdade da maricona eu pagava", desabafou.

O namoro terminou em março de 2022. Em maio, os dois foram juntos assistir ao show de Beyoncé em Estocolmo, na Suécia.