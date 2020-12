Marcius Melhem diz que é alvo de vingança: 'minha vida foi destruída'

Marcius Melhem voltou a se defender das acusações de assédio moral e sexual e afirmou que nunca tentou agarrar Dani Calabresa à força durante uma festa. "A minha vida foi destruída", disse ele em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, deste domingo (21).

O ex-diretor da Globo expôs mensagens de texto e áudio trocadas com a atriz para defender a tese de que é alvo de uma vingança. Melhem e Cabrini se encontraram em um hotel no Rio de Janeiro para conversar no último sábado e o humorista afirmou que temia pela própria vida.

"Eu nem queria sair de casa, porque estou sendo ameaçado de morte e de espancamento", contou. Ele também classificou a reportagem do Piauí como mentirosa. "Eu tenho duas filhas. Se eu tivesse feito aquela descrição do banheiro do bar, eu nem teria olhado nos olhos dela (...) Se isso tivesse mesmo acontecido, a festa teria acabado. Imagina, uma atriz que sai chorando e é amparada por colegas. Não existiu nada, a gente brincou no palco e até aí tudo bem. Se você olhar o grupo de atores no dia seguinte, todos estão apenas comemorando. Eu e Dani trocamos mensagens. Não teve nenhum constrangimento", acrescentou.

O humorista revelou que teve relações consensuais com colegas de trabalho da Globo. "Muitas vezes longas, de um ano ou dois. Elas não ganharam nada por causa disso. Claro que pode haver uma zona cinzenta, mas nunca foi algo explícito", explicou.

Vingança por conta de projeto

O ex-diretor contou também sobre o desentendimento profissional em 2019 com Dani Calabresa por causa do Fora de Hora. Ela teria pedido por mudança de roteiristas e pela entrada do ex-MTV Bento Ribeiro, no lugar de Paulo Vieira.

"Eu quero chegar na Justiça porque isso que Dani está fazendo comigo é vingança. Ela reclamou que o texto estava mal escrito, queria os autores dela, não queria fazer o programa com o Paulo. Ela estava tão irredutível que a gente tomou a decisão artística de tirá-la do projeto. Não foi algo pessoal, mas da casa", relembrou.