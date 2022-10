Márcio Poncio comenta acusações de agressão e estupro contra Saulo: ‘estamos tranquilos'

O pastor Marcio Poncio comentou - indiretamente - sobre as acusações de estupro e agressão contra o filho Saulo Poncio. O caso veio à tona com a denúncia da influencer Brenda Monique, vítima do cantor.

"Olá, pessoal, tudo bem? Então, deixa eu dar uma fala aqui rapidinho. A gente se preocupa muito com trabalhar e se preocupa em semear boas sementes. Eu acredito que as redes sociais, como eram antigamente, elas estão falindo, né? Eu tenho muitos conhecidos, vários amigos que trabalham com redes sociais aqui e tem muita gente achando que vai chegar e vai arrumar uma coisa e não vai, e vende de alma para o diabo para isso", iniciou.

Marcio Poncio afirmou ainda que a família está tranquila e enfatizou que ‘o mal se destrói sozinho, por si só’.

"Então, quero dizer para vocês que nós estamos bem tranquilos. Então, é isso. Quem tiver que semear boas sementes, aí vai colher alguma coisa, agora quem quiser entrar aqui, no meu entendimento as pessoas estão nas redes sociais a todo custo, como sempre, armando, plantando um monte de coisa, de história, de mentira que não não me cabe questionar, porque nós temos um conhecimento, uma palavra que diz que o mal se destrói sozinho, por si só, o mal dessa destrói”.

"Então eu creio que todos esses males aí que as pessoas levantam e vão se destruir sozinhos. Tá bom? Então vamos trabalhar, vamos plantar boa semente para a gente ter uma boa colheita, é isso que a gente precisa", disse ele. "Tá bom pessoal, eu acho que se a gente for ver bem ninguém mais está dando assim tanto tempo pensando nesse site aí, sei lá de fofoqueiro. Aí ó, passou, quem tiver aí vai se ferrar, isso aí não tá dando mais nada para ninguém”, finalizou.