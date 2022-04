Maraísa revela que está há 1 ano sem beijar e fazer sexo: ‘me atrapalha’

Ela também afirmou que já passou mais tempo sem se envolver com ninguém, ficando 3 anos sem sexo no auge da juventude: “Eu tinha uns 24 anos, estava compondo. Não queria que isso voltasse, mas aconteceu de novo”.

"Eu tô bem devagar mesmo. Eu acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara vai e fala: ‘Vamos jantar’. Quando naquele momento eu só queria estar ali ouvindo a música, recebendo um compositor, me incomoda. Quando terminei, fiz porque estava tomando meu tempo demais, foi um tempo antes do Patroas”, disse.

