Carlos Tramontina sai da Globo após 43 anos

Prestes a completar 44 anos na TV Globo, Carlos Tramontina se despediu da emissora nesta terça-feira, 26.

Segundo o Notícias da TV, o diretor-geral de Jornalismo Ali Kamel publicou um comunicado interno comunicando a saída em comum acordo e homenageando o âncora do SP2, que é um dos principais jornalistas da emissora em São Paulo.

A partir de quarta-feira, ele já é substituído por José Roberto Burnier, que estava na GloboNews"Depois de 43 anos em atividades jornalísticas diárias, estou deixando a Globo, uma decisão tomada em comum acordo com a empresa. É hora de curtir a família, os hobbies e ter mais tempo para viajar", anunciou Tramontina em seu Instagram.

"Tenho orgulho da minha carreira. Vivi intensamente importantes momentos do jornalismo ao longo destes anos. Entrei na casa de vocês, tomamos um cafezinho e nos tornamos amigos. Nas próximas semanas viajarei com a minha família em férias programadas anteriormente. Mas não vou me esquecer de vocês. Recebam um caloroso abraço e até a próxima", disse.

No comunicado, Ali Kamel homenageou a carreira de Tramontina e completou explicando o motivo da saída: “Quis se despedir com duas bonitas ancoragens do SP2, no sambódromo, e a transmissão da apuração das escolas de samba de São Paulo. Ele deseja dedicar mais tempo para a mulher, os dois filhos e a neta Alice, que nasceu em março. Correr agora não será mais atrás da notícia, mas apenas para manter a forma, como sempre gostou".